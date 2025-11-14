Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 13 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 2244 (La Cárcel) y las letras son: U U N W.

1° 2244 11° 8645 2° 9293 12° 0229 3° 9535 13° 1222 4° 4466 14° 7324 5° 5642 15° 4331 6° 2201 16° 2776 7° 4505 17° 6647 8° 9643 18° 6895 9° 0428 19° 1027 10° 8702 20° 7820

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 13 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 13 de noviembre. A la cabeza salió el número 1962 - Inundación.

1° 1962 11° 1592 2° 8391 12° 1980 3° 0185 13° 6796 4° 8011 14° 0622 5° 6011 15° 3787 6° 4744 16° 4095 7° 8597 17° 9126 8° 3878 18° 4675 9° 1291 19° 6861 10° 9226 20° 3831

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja una sensación de estar atrapado en una situación, ya sea emocional, laboral o personal, donde se siente incapaz de avanzar o liberarse.Además, La Cárcel en los sueños puede representar la necesidad de confrontar aspectos reprimidos de uno mismo. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las decisiones tomadas y las consecuencias que estas han tenido, sugiriendo que es momento de liberarse de cargas emocionales o de situaciones que ya no son saludables.

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas.

Además, la inundación en un sueño puede representar cambios significativos en la vida del soñador. Puede ser una señal de transformación, indicando que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a nuevas oportunidades.