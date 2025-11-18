Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 18 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8225 (Gallina) y las letras son: U G Z Z.

1° 8225 11° 4472 2° 2941 12° 2205 3° 9308 13° 0211 4° 4274 14° 3844 5° 2730 15° 1503 6° 7702 16° 2151 7° 8599 17° 7329 8° 1268 18° 8387 9° 2864 19° 7697 10° 9244 20° 3994

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 18 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 18 de noviembre. A la cabeza salió el número 6206 - Perro.

1° 6206 11° 2924 2° 8414 12° 7884 3° 4143 13° 1643 4° 8430 14° 3481 5° 5264 15° 6908 6° 2428 16° 4391 7° 2146 17° 8946 8° 9154 18° 2574 9° 9011 19° 3609 10° 1665 20° 4219

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja instintos maternos o la importancia de la familia y el hogar. Las gallinas también pueden representar la abundancia y la prosperidad, sugiriendo que se avecinan tiempos de crecimiento y bienestar.

Por otro lado, soñar con gallinas puede indicar una falta de confianza o una sensación de vulnerabilidad. Puede ser un llamado a enfrentar tus miedos y a no dejarte llevar por la inseguridad. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre tu autoestima y la manera en que te enfrentas a los desafíos diarios.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar miedos o conflictos internos que necesitamos enfrentar.