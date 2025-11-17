Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 17 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 6738 (Piedras) y las letras son: C L T W.

1° 6738 11° 8576 2° 7942 12° 9883 3° 7865 13° 0187 4° 4234 14° 3556 5° 2533 15° 5719 6° 0524 16° 7299 7° 7435 17° 8629 8° 1260 18° 7223 9° 5675 19° 0414 10° 6483 20° 6127

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 17 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 17 de noviembre. A la cabeza salió el número 2551 - Serrucho.

1° 2551 11° 3947 2° 2167 12° 2284 3° 7905 13° 1206 4° 2607 14° 2715 5° 5532 15° 6052 6° 4399 16° 2520 7° 2005 17° 8625 8° 4315 18° 9496 9° 9972 19° 4136 10° 6551 20° 2980

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que se sienten pesadas y difíciles de superar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la necesidad de estabilidad y firmeza. Pueden indicar que el soñador busca una base sólida en su vida o que está enfrentando decisiones importantes que requieren reflexión y fortaleza.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño puede reflejar la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones que requieren una decisión drástica o un cambio significativo. Además, el serrucho en los sueños puede representar la habilidad para resolver problemas o la necesidad de ser más práctico en tu enfoque. Puede ser un llamado a utilizar tus herramientas y recursos de manera efectiva para superar obstáculos.