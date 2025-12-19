Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 19 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8633 (Cristo) y las letras son: H T V Z.

1° 8633 11° 4714 2° 7093 12° 8061 3° 0082 13° 4802 4° 7731 14° 7503 5° 0505 15° 7342 6° 1650 16° 9734 7° 6653 17° 7032 8° 4047 18° 5137 9° 4905 19° 2537 10° 7378 20° 4098

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 19 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 19 de diciembre. A la cabeza salió el número 3252 - Madre e hijo.

1° 3252 11° 1419 2° 1844 12° 3502 3° 3161 13° 7231 4° 5145 14° 7322 5° 3733 15° 7475 6° 0086 16° 5075 7° 7954 17° 7430 8° 5713 18° 7945 9° 6383 19° 1639 10° 8586 20° 7145

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el vínculo profundo entre la figura materna y la infancia. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor incondicional y la necesidad de cuidar a los seres queridos.

Además, puede representar aspectos de la propia vida del soñador, como la relación con su madre o su papel como progenitor. También puede indicar la búsqueda de apoyo emocional o la necesidad de sanar heridas del pasado relacionadas con la figura materna.