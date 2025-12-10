Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3830 (Santa Rosa) y las letras son: A F J Y.

1° 3830 11° 9671 2° 4715 12° 5138 3° 2766 13° 2497 4° 9065 14° 4947 5° 6474 15° 1274 6° 0551 16° 3257 7° 7100 17° 4838 8° 6574 18° 5514 9° 8738 19° 6177 10° 1206 20° 9463

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 10 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 10 de diciembre. A la cabeza salió el número 0065 - El Cazador.

1° 0065 11° 5660 2° 7272 12° 3216 3° 6927 13° 5430 4° 2237 14° 1518 5° 5430 15° 3851 6° 1972 16° 7290 7° 2936 17° 9934 8° 7712 18° 6726 9° 4408 19° 7801 10° 1913 20° 0194

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Esta figura representa la fe y la devoción, lo que sugiere que el soñador está en busca de apoyo en momentos de incertidumbre.

Además, el sueño puede reflejar un deseo de purificación y renovación personal. Santa Rosa es asociada con la sanación, lo que indica que el soñador podría estar buscando un cambio positivo en su vida o la superación de obstáculos emocionales.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir tus metas con valentía y enfoque, sugiriendo que estás en un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal.

Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha contra obstáculos o adversidades en tu vida. Este símbolo puede indicar que estás enfrentando desafíos y que es momento de tomar acción para superar lo que te impide avanzar.