En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 17 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 4975 (El Payaso) y las letras son: E U J P.
|1°
|4975
|11°
|9719
|2°
|6514
|12°
|0275
|3°
|6235
|13°
|1958
|4°
|5625
|14°
|7741
|5°
|2815
|15°
|2229
|6°
|4629
|16°
|7995
|7°
|1743
|17°
|1348
|8°
|5486
|18°
|4317
|9°
|9812
|19°
|8102
|10°
|2605
|20°
|0188
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 17 de noviembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 17 de noviembre. A la cabeza salió el número 3761 - Escopeta.
|1°
|3761
|11°
|6660
|2°
|7860
|12°
|4526
|3°
|9773
|13°
|3063
|4°
|0413
|14°
|8316
|5°
|7023
|15°
|1212
|6°
|0488
|16°
|6438
|7°
|1707
|17°
|4248
|8°
|4559
|18°
|5184
|9°
|2550
|19°
|9658
|10°
|0006
|20°
|9486
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con el payaso?
Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del presente.
Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. El Payaso en los sueños puede advertir sobre la superficialidad de ciertas relaciones o situaciones, instando a la reflexión sobre lo que realmente se esconde detrás de las apariencias.
¿Qué significa soñar con escopeta?
Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles con determinación.
Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe confrontar sus emociones y resolver conflictos internos para lograr un equilibrio emocional.