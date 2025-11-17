Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 17 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 4975 (El Payaso) y las letras son: E U J P.

1° 4975 11° 9719 2° 6514 12° 0275 3° 6235 13° 1958 4° 5625 14° 7741 5° 2815 15° 2229 6° 4629 16° 7995 7° 1743 17° 1348 8° 5486 18° 4317 9° 9812 19° 8102 10° 2605 20° 0188

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 17 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 17 de noviembre. A la cabeza salió el número 3761 - Escopeta.

1° 3761 11° 6660 2° 7860 12° 4526 3° 9773 13° 3063 4° 0413 14° 8316 5° 7023 15° 1212 6° 0488 16° 6438 7° 1707 17° 4248 8° 4559 18° 5184 9° 2550 19° 9658 10° 0006 20° 9486

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del presente.

Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. El Payaso en los sueños puede advertir sobre la superficialidad de ciertas relaciones o situaciones, instando a la reflexión sobre lo que realmente se esconde detrás de las apariencias.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles con determinación.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe confrontar sus emociones y resolver conflictos internos para lograr un equilibrio emocional.