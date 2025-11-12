En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 11 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0353 (El Barco) y las letras son: A B F M.

 1°0353 11°3916 
 9594  12°6071
 3°8994  13°4651 
 6192  14°3138 
 7438  15°3474 
 6°9445  16°7586
 6976  17°4159 
 9108  18°1382 
 1008  19°5101 
 10°4173  20°6716 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 11 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 11 de noviembre. A la cabeza salió el número 4892 - El Médico.

 1°4892 11°3163 
 0527   12°8776
 3°9220  13°7618 
 7809  14°8568 
 8357  15°6103 
 6°1629  16°6106
 3546  17°0546 
 8821  18°7265 
 1770  19°2746 
 10°3088  20°6806 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas experiencias y la necesidad de explorar lo desconocido.

Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y desafíos. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar los cambios.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación y bienestar en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar de uno mismo, tanto física como emocionalmente y puede indicar que es momento de prestar atención a la salud personal.

Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de un guía o consejero en momentos de crisis. Este sueño puede sugerir que el soñador está buscando respuestas o soluciones a problemas que le preocupan y que es importante confiar en la intuición y en el apoyo de otros.