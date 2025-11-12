Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 11 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0353 (El Barco) y las letras son: A B F M.

1° 0353 11° 3916 2° 9594 12° 6071 3° 8994 13° 4651 4° 6192 14° 3138 5° 7438 15° 3474 6° 9445 16° 7586 7° 6976 17° 4159 8° 9108 18° 1382 9° 1008 19° 5101 10° 4173 20° 6716

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 11 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 11 de noviembre. A la cabeza salió el número 4892 - El Médico.

1° 4892 11° 3163 2° 0527 12° 8776 3° 9220 13° 7618 4° 7809 14° 8568 5° 8357 15° 6103 6° 1629 16° 6106 7° 3546 17° 0546 8° 8821 18° 7265 9° 1770 19° 2746 10° 3088 20° 6806

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas experiencias y la necesidad de explorar lo desconocido.

Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y desafíos. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar los cambios.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación y bienestar en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar de uno mismo, tanto física como emocionalmente y puede indicar que es momento de prestar atención a la salud personal.

Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de un guía o consejero en momentos de crisis. Este sueño puede sugerir que el soñador está buscando respuestas o soluciones a problemas que le preocupan y que es importante confiar en la intuición y en el apoyo de otros.