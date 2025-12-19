Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4938 (Piedras) y las letras son: F M X Z.

1° 4938 11° 1686 2° 1553 12° 9849 3° 6176 13° 1794 4° 9063 14° 6475 5° 2560 15° 7489 6° 1924 16° 1540 7° 2717 17° 2854 8° 2391 18° 7736 9° 8389 19° 4588 10° 6784 20° 0986

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 18 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 18 de diciembre. A la cabeza salió el número 3732 - Dinero.

1° 3732 11° 2151 2° 8806 12° 4588 3° 4232 13° 3333 4° 7125 14° 5703 5° 5427 15° 5025 6° 0715 16° 2594 7° 6039 17° 2332 8° 7623 18° 3352 9° 2724 19° 2009 10° 8589 20° 4849

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que se sienten pesadas y difíciles de superar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la necesidad de estabilidad y firmeza. Pueden indicar que el soñador busca una base sólida en su vida o que está enfrentando decisiones importantes que requieren reflexión y fortaleza.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de alcanzar la abundancia y la prosperidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la necesidad de valorar más lo que se tiene.

Además, el dinero en los sueños puede representar el poder, el éxito o la autoestima. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar una búsqueda de reconocimiento o la necesidad de tomar decisiones importantes relacionadas con la vida personal o profesional.