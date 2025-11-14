En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 14 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8012 (Soldado) y las letras son: C J K T.
|1°
|8012
|11°
|9683
|2°
|5756
|12°
|7671
|3°
|7398
|13°
|5510
|4°
|3731
|14°
|4203
|5°
|2414
|15°
|8433
|6°
|0640
|16°
|1432
|7°
|7039
|17°
|6485
|8°
|6925
|18°
|6290
|9°
|1105
|19°
|2340
|10°
|2449
|20°
|6411
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 14 de noviembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 14 de noviembre. A la cabeza salió el número 7996 - Marido.
|1°
|7996
|11°
|0252
|2°
|7990
|12°
|8446
|3°
|8150
|13°
|7014
|4°
|8345
|14°
|4768
|5°
|2292
|15°
|9156
|6°
|0869
|16°
|5947
|7°
|0556
|17°
|7304
|8°
|6027
|18°
|0793
|9°
|8563
|19°
|9383
|10°
|7755
|20°
|9676
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con soldado?
Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad personal, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.
Además, un soldado en un sueño puede representar la protección y la defensa de valores importantes. Puede indicar que el soñador está preparado para luchar por lo que considera justo, o que está buscando seguridad en situaciones inciertas.
¿Qué significa soñar con marido?
Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales.Por otro lado, también puede representar aspectos de la propia personalidad, como la responsabilidad y la protección. El marido en el sueño puede ser una manifestación de la parte masculina del soñador, indicando la integración de cualidades como la fuerza y la determinación.