Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1581 - Las Flores

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 10 de diciembre

1° 1581 11° 7213 2° 1150 12° 9702 3° 3618 13° 2269 4° 6259 14° 3630 5° 4956 15° 1677 6° 3846 16° 2394 7° 4794 17° 6377 8° 6360 18° 4584 9° 0913 19° 6766 10° 4635 20° 0033

¿Qué significa soñar con Las Flores?

Soñar con flores suele simbolizar la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Estas visiones pueden reflejar sentimientos de felicidad y amor, así como la llegada de nuevas oportunidades en la vida.

Además, las flores en los sueños pueden representar la fragilidad de las emociones y la necesidad de cuidar las relaciones. Dependiendo del tipo de flor, el sueño puede tener diferentes significados, desde la alegría hasta la tristeza.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.