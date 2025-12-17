En esta noticia

Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 6964 (Llanto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 17 de diciembre

 696411° 7647 
 2°3592 12° 2462
 3°7966 13° 3514 
 4°0425 14° 2967 
 5°1509 15° 7203 
 6°2957 16° 6429 
 7°2863 17° 9347 
 8°2349 18° 1854 
 9°0493  19° 4117 
 10°8576 20° 7082 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.