Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 6964 (Llanto).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 17 de diciembre
|1°
|6964
|11°
|7647
|2°
|3592
|12°
|2462
|3°
|7966
|13°
|3514
|4°
|0425
|14°
|2967
|5°
|1509
|15°
|7203
|6°
|2957
|16°
|6429
|7°
|2863
|17°
|9347
|8°
|2349
|18°
|1854
|9°
|0493
|19°
|4117
|10°
|8576
|20°
|7082
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.