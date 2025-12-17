En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 6964 (Llanto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 17 de diciembre

1° 6964 11° 7647 2° 3592 12° 2462 3° 7966 13° 3514 4° 0425 14° 2967 5° 1509 15° 7203 6° 2957 16° 6429 7° 2863 17° 9347 8° 2349 18° 1854 9° 0493 19° 4117 10° 8576 20° 7082

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.