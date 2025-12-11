En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela de Córdoba del jueves, 11 de diciembre de 2025.

Desde la Previa hasta la Nocturna, te informamos los números ganadores y el detalle de cada jugada con una actualización permanente durante todo el día.

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.