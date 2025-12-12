En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela de Córdoba del viernes, 12 de diciembre de 2025.

Desde la Previa hasta la Nocturna, te revelamos los números ganadores y el detalle de cada jugada con una actualización permanente durante todo el día.

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar quiere que salgan (“a la cabeza”, entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.