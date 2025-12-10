En esta noticia
Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del miércoles, 10 de diciembre de 2025.
Desde la Previa hasta la Nocturna, te informamos los números ganadores y el detalle de cada jugada con una actualización permanente durante todo el día.
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).