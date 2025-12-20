En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 20 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0179 (Ladrón).

 1°0179 11°2661 
 5001  12°6293
 3°4888  13°2182 
 2604  14°6921 
 2496  15°2422 
 6°6807  16°5815
 5245  17°5034 
 5761  18°2885 
 5532  19°3558 
 10°3697 20°3903 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.