Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 20 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0179 (Ladrón).

1° 0179 11° 2661 2° 5001 12° 6293 3° 4888 13° 2182 4° 2604 14° 6921 5° 2496 15° 2422 6° 6807 16° 5815 7° 5245 17° 5034 8° 5761 18° 2885 9° 5532 19° 3558 10° 3697 20° 3903

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.