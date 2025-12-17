Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 1784 (La Iglesia).

1° 1784 11° 7401 2° 9875 12° 8874 3° 9165 13° 1977 4° 9038 14° 1140 5° 7944 15° 7768 6° 1682 16° 0819 7° 7829 17° 6509 8° 7598 18° 2067 9° 6621 19° 8914 10° 6586 20° 8204

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.