En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 4727 (El Peine).

 1°4727 11°3152 
 3477  12°4399
 3°0047  13°6376 
 0277  14°4515 
 2871  15°9249 
 6°6521  16°5479
 0120  17°8680 
 5046  18°6639 
 7865  19°8456 
 10°4115 20°9967 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.