Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 4727 (El Peine).

1° 4727 11° 3152 2° 3477 12° 4399 3° 0047 13° 6376 4° 0277 14° 4515 5° 2871 15° 9249 6° 6521 16° 5479 7° 0120 17° 8680 8° 5046 18° 6639 9° 7865 19° 8456 10° 4115 20° 9967

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.