Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4789 (La Rata).

1° 4789 11° 4749 2° 8039 12° 0523 3° 2963 13° 5789 4° 4707 14° 8069 5° 7474 15° 4611 6° 5766 16° 4611 7° 9458 17° 0911 8° 6683 18° 7394 9° 0591 19° 4909 10° 9230 20° 7139

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.