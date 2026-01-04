En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4789 (La Rata).

 1°4789 11°4749 
 8039  12°0523
 3°2963  13°5789 
 4707  14°8069 
 7474  15°4611 
 6°5766  16°4611
 9458  17°0911 
 6683  18°7394 
 0591  19°4909 
 10°9230 20°7139 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.