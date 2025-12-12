En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 4101 (Agua).

 1°4101 11°8343 
 3909  12°6043
 3°9071  13°9431 
 7947  14°9330 
 6598  15°5428 
 6°6198  16°9841
 1495  17°9085 
 2152  18°3124 
 5325  19°3355 
 10°5933 20°7466 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.