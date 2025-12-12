Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 4101 (Agua).

1° 4101 11° 8343 2° 3909 12° 6043 3° 9071 13° 9431 4° 7947 14° 9330 5° 6598 15° 5428 6° 6198 16° 9841 7° 1495 17° 9085 8° 2152 18° 3124 9° 5325 19° 3355 10° 5933 20° 7466

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.