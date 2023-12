¿Qué es dilema de Triffin y por qué se habla de él ahora?

Si recurrimos a la Wikipedia veremos que el dilema de Triffin es un conflicto de intereses económicos que surge en Estados Unidos por ser el país emisor de la moneda de reserva mundial. Si muchos países consideran que el dólar estadounidense es la divisa más segura para guardar sus reservas, Estados Unidos debe proporcionar suficiente liquidez al mundo (al Forex) como para estimular la actividad económica global.

Pero, ¿qué ocurre cuando los intereses nacionales de EE.UU. no coinciden con sus intereses internacionales? Vamos, ¿qué ocurre cuando a Estados Unidos no le interesa emitir más deuda (moneda) porque se dispara su balanza por cuenta corriente? O, ¿qué ocurre si la economía de EE.UU. se endeuda en demasía y eso provoca que su credibilidad crediticia caiga o se ponga en duda?

Por decirlo de otro modo, EE.UU. puede endeudarse por encima de lo que le correspondería en condiciones económicas normales porque sabe que otros países compran su deuda emitida en dólares porque los utilizan como reserva. Pero todo tiene un límite y todos esos países pueden decidir que la deuda que tienen en dólares no es de fiar en el sentido de que el país podría no tener la capacidad de devolver lo recibido.

Y este es un problema para el mercado de deuda, pero también para el Forex o mercado de divisas porque un exceso de deuda que genere dudas ante posibles impagos también debilita al billete verde pues es la moneda en la que se ha emitido ese compromiso.

Cifras para entender el dilema de Triffin en 2023

El PIB de EE.UU. era superior al 50% del PIB global al final de la Segunda Guerra Mundial. En 2022, se redujo a alrededor del 25%, mientras que el PIB de China, minúsculo hace siete décadas, representaba alrededor del 18% en el mismo año como el segundo más grande del mundo.

La cuota de mercado del dólar en el Forex como reserva mundial descendió desde su máximo del 85% en la década de 1970, hasta un todavía dominante 59% a principios de 2023. De los 11 billones de dólares de reservas de divisas asignadas (reservas de divisas que pueden identificarse según los informes de cada país) que poseen todos los gobiernos del mundo, las tenencias denominadas en dólares eran de casi 6,6 billones a finales de 2022.

La razón de esta situación, a pesar de la cada vez menor participación de EE.UU. en la economía mundial, es la política monetaria estadounidense basada en un déficit comercial gigantesco y un gasto público deficitario durante décadas. En 2022, el déficit comercial estadounidense ascendía a 948.000 millones de dólares. El déficit comercial, por definición, significa que el país compra más de lo que vende.

Como resultado, hay que permitir una gran salida de dólares en el forex. Más dólares necesarios significa más dólares impresos por el gobierno, que sólo están respaldados por la intangible solvencia crediticia de ese gobierno. Pero el Tío Sam ha estado, durante mucho tiempo, gastando en exceso y sólo tenía un patrimonio neto negativo, por lo que esos dólares impresos tienen que ser en forma de deuda de EE.UU. con los tenedores nacionales y extranjeros.

Con un PIB anual de alrededor de 25 billones de dólares, EE.UU. ha acumulado alrededor de 31,3 billones de dólares de deuda nacional a finales de 2022 a través de décadas de tales préstamos del gobierno, y 7,2 billones de dólares de los cuales están ahora en manos de los tenedores extranjeros en el forex.

Tras el colapso del patrón oro a principios de la década de 1970, EE.UU. no perdió su estatus de moneda de reserva porque no había alternativas en el Forex en aquel momento para una moneda diferente con seguridad y liquidez. En esencia, el mundo ha sido tolerante con el insostenible gasto deficitario de EE.UU., por lo que podría asegurar una cantidad cada vez mayor de billetes verdes en las reservas mundiales de divisas, y EE.UU. ha estado más que feliz de ejecutar dicho déficit sin control.

Las sanciones a Rusia pueden ser un problema económico

Vamos ya para dos años de guerra en Ucrania. La militarización del dólar por parte de EE.UU. y sus aliados para sancionar a Rusia y congelar -y potencialmente- confiscar sus reservas de oro y divisas de 300.000 millones de dólares y euros también debería incentivar a cualquier país sin una relación amistosa con Occidente, en particular con EE.UU., a alejarse del dólar estadounidense en sus reservas de divisas.

Este último acontecimiento parece haberse convertido en la repetición más reciente del Nuevo Dilema de Triffin, que consiste en que los EE.UU. podrían no ser capaces de encontrar suficiente demanda para su billete verde para apoyar su continuo gasto público impulsado por la deuda.

Las perspectivas para el dólar como moneda de reserva se han vuelto menos férreas. Las sanciones financieras impuestas a Rusia la expulsaron del sistema de pagos en dólares y la obligaron a mantener casi cero dólares en las reservas de divisas que aún controla. Otros países que no pertenecen al bando occidental son ahora muy conscientes del peligro potencial de poseer reservas de dólares y de la dependencia de un sistema de pagos mundial basado en el dólar.

Con la recién anunciada expansión de los BRICS a principios de agosto, el bloque económico que compite con Occidente se ha ampliado ahora a 11 países, y su PIB total asciende al 35% del mundo (frente al 30% del G7). La alianza cuenta ahora por sí sola con unos 6,3 billones de dólares de reservas de divisas, es decir, aproximadamente la mitad de todas las reservas mundiales de divisas, que ascienden a 12 billones (incluidas las no asignadas).

Aunque estos países no revelan adecuadamente la asignación exacta en dólares de sus reservas, no es difícil imaginar que una parte significativa de ellas está ahora en dólares (frente a los 6,6 billones totales en todo el mundo).

Cabe afirmar que el bloque, que ahora está formado por Brasil, Rusia, India, China (incluido Hong Kong), Sudáfrica y los nuevos miembros de Argentina, Arabia Saudí, Egipto, EAU, Irán y Etiopía, comparte en mayor o menor medida la misma preocupación por la hegemonía del dólar estadounidense.

Como quieren reducir su dependencia del billete verde, las últimas siete décadas de gloria del dólar podrían desvanecerse, y los medios financieros que respaldan el estatus de superpotencia de Estados Unidos podrían disminuir significativamente.

De hecho, China ha tratado activamente de reducir el predominio del dólar en el Forex desde la crisis de 2009, cuando el gobernador del Banco Popular de China señaló que el dilema de Triffin era el principal causante de las turbulencias financieras originadas en Estados Unidos, y sugirió que el mundo debía buscar una alternativa en el sistema monetario internacional para sustituir su dependencia del dólar. Desde entonces, China ha iniciado un progreso constante, aunque desigual, en su esfuerzo por promover su propia moneda (RMB) en el Forex y la escena mundial.

Una tendencia hacia la desdolarización

Muchos en Occidente siguen siendo complacientes con la incipiente tendencia a la desdolarización actual. Algunos cuentan con la supremacía financiera continuada de EE.UU. sobre el mundo como el mayor organismo de la economía. Otros se sienten tranquilos porque el dólar es el único activo seguro del mundo con amplia liquidez. Y otros argumentan que, aunque el país acabe debilitándose en su propia posición financiera ante sus irresponsables políticas fiscales, no habrá otras alternativas en el Forex. No porque el RMB, que está respaldado por la segunda mayor economía del mundo, no es una moneda de libre circulación y está sujeto a controles de capital.

Aunque todos los argumentos anteriores son válidos, y es difícil que el RMB sustituya al dólar en la escena mundial, todavía puede ser muy posible reducir con el tiempo la prominencia del dólar en el Forex sin sustituirlo por completo. Si varias divisas consiguen debilitar al dólar y las monedas locales se utilizan en un mayor número de transacciones bilaterales, el sistema monetario cambiará radicalmente, lo que tendrá implicaciones económicas y geopolíticas para el mundo.

En un sistema de este tipo, no sólo se debilitará la influencia de EE.UU., sino que también disminuirá enormemente su capacidad para mantener su estatus de superpotencia única. Las naciones "no amigas" tratarán de librarse de la hegemonía del dólar, para superar la amenaza de una severa sanción monetaria y económica que EE.UU. está utilizando hoy.

La imposibilidad de sancionar a los adversarios de Occidente podría no ser la peor consecuencia geopolítica de un mundo así. Un dólar disminuido como moneda de reserva reducirá la necesidad mundial de contar con él en el forex. Como tal, el gobierno de EE.UU. ya no sería capaz de imprimir dinero a voluntad y contar con el resto del mundo para financiar su gasto mediante la emisión de dólares.

En este sentido, EE.UU. ya está en guerra con China, o con un bloque de naciones partidarias de la desdolarización. Esta guerra en el Forex no implica sangre y acero, pero todavía podría ser letal, y el gobierno de EE.UU. parece no tener un plan para contraatacar.