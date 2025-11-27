- La discusión sobre la acumulación de reservas y la velocidad del proceso suponen un desafío para el objetivo primordial del programa: la baja de la inflación. ¿Cuál es el plan del Gobierno?
- Cambio, reforma, reordenamiento, nuevo esquema salarial. Son solo algunas de las palabras claves que surgen hoy cuando se habla con expertos en compensaciones. Te contamos la estrategia salarial de las empresas para el año próximo.
- En medio de la calma financiera, los números que retratan la economía de la gente de a pie no le dan respiro al Gobierno. Hoy, cuando las autoridades económicas todavía no habían terminado de festejarlos datos del EMAE de septiembre, se conocieron las cifras de consumo y mostraron un cuadro menos favorable.
- Argentina anunció oficialmente este miércoles la postulación del embajador Rafael Mariano Grossi, actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para ocupar el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas durante el período 2027–2031.
