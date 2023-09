La lapidaria respuesta de Ricardo Darín a Luis Brandoni sobre las críticas a Argentina, 1985

Cotizaciones relacionadas

Ricardo Darín rompió el silencio y cuestionó las críticas de Luis Brandoni a la película Argentina, 1985. " Estoy anonadado todavía, con dolor en el alma ", manifestó el protagonista del film argentino que aborda los juicios a la Junta Militar.

En una reciente entrevista, Brandoni arremetió una vez más contra la producción de Santiago Mitre y la calificó como " una película canalla " por no incluir a Raúl Alfonsín. Sin embargo, también apuntó contra su colega y sostuvo que "l os peronistas son capaces de cualquier cosa ".

En este marco, Darín admitió que le sorprendió los dichos del actor, con quien compartió proyectos como La Odisea de los Giles, entre otros, y remarcó: "No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza" .

"No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio", agregó en diálogo con Clarín, el protagonista de la película que estuvo nominada a los Premios Oscar.

¿Qué dijo Luis Brandoni sobre Argentina, 1985 y la participación de Ricardo Darín?



El actor y político argentino remarcó que le "sorprendió mucho y de manera desagradable" que muchos jóvenes aprendieran sobre el juicio a las juntas a partir de Argentina, 1985. "No se lo contaron y se enteraron con una película canalla ", arremetió.

En este línea, Brandoni cuestionó que " no aparece Raúl Alfonsín ". " Como el peronismo no formó parte de la CONADEP, entonces engañan a los chicos que vieron la película porque ellos no saben de dónde sacaron las razones, los motivos para juzgarlos. ¿Quién los denunció a los militares? La CONADEP", explicó a Clarín.

Luis Brandoni criticó la participación de Ricardo Darín en "Argentina, 1985".

Sin embargo, su crítica se amplió cuándo, en diálogo con el diario mendocino El Sol, apuntó contra la participación de su amigo en el film. " Un día le voy a decir '¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada?' Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo ", insistió.

Durante la entrevista, Brandoni insistió en su crítica hacia el peronismo (donde incluye a Darín) y los tildó de " culo sucio y cobardes ".

Vale destacar que el director de Argentina, 1985 ya se refirió a esta polémica y sostuvo que el presidente de la UCR "está presente de un modo innegable en la película ". " Alfonsín hizo lo que había que hacer: firmó el decreto, el Congreso aportó modificaciones, él las aceptó. Luego actuó la Justicia ", agregó Santiago Mitre.