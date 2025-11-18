En esta noticia

Por primera vez, la UCI Gravel World Series llega al país y Córdoba será el epicentro. El 29 de marzo de 2026, la provincia recibirá a los mejores ciclistas del mundo en la Experiencia Altas Cumbres.

Este evento internacional coloca a Córdoba en el mapa global del ciclismo y refuerza su capacidad para organizar competencias de alto nivel. La cita no solo es deportiva, también es turística y cultural.

La prueba será clasificatoria para el Mundial de Gravel UCI 2026, que se correrá en octubre en Australia. Los tres primeros de cada categoría y quienes estén en el 25% superior obtendrán su pase directo.

Para los fanáticos del ciclismo, esta es una oportunidad única: competir en un escenario natural imponente y asegurar un lugar entre la élite mundial.

¿Qué es el gravel y por qué atrae tanto?

El gravel es una disciplina que combina velocidad y aventura. Se corre con bicicletas diseñadas para adaptarse a asfalto, tierra y senderos, mezclando lo mejor del ciclismo de ruta y el mountain bike.

Este formato exige resistencia física y técnica, pero también ofrece paisajes únicos. Según la Unión Ciclista Internacional (UCI), el gravel crece año tras año por su espíritu libre y competitivo.

UCI Gravel World Series
En Córdoba, la carrera tendrá 112 kilómetros y 1.930 metros de desnivel acumulado. El recorrido atravesará Villa Cura Brochero, San Lorenzo, Panaholma, Ambul y el Camino del Peregrino.

Cada tramo pondrá a prueba la destreza de los ciclistas y les regalará vistas espectaculares de Traslasierras, uno de los destinos más bellos del país.

Cómo participar y qué categorías habrá

La inscripción está abierta para ciclistas federados y no federados. Estos últimos deberán realizar una afiliación por día para competir.

Las categorías se dividen por edad: la élite abarca de 19 a 34 años y luego se segmenta en grupos de cinco años. Esto permite que todos tengan chances reales de clasificar.

Carrera de UCI Gravel World Series
El sistema de clasificación es claro: los tres primeros de cada categoría y quienes estén en el 25% superior obtendrán cupo para el Mundial.

Este formato garantiza competitividad y atrae a corredores de todo el mundo, lo que convertirá a Córdoba en un punto de encuentro internacional.

Impacto turístico y proyección internacional

El evento no solo moviliza ciclistas: entrenadores, equipos y acompañantes llegarán a la región, generando un fuerte impacto económico.

Los organizadores esperan miles de visitantes durante los días de competencia, lo que beneficiará a hoteles, restaurantes y comercios locales.

Además, la difusión internacional posiciona a Córdoba como destino para el turismo deportivo, una tendencia en crecimiento según informes de la UCI.

Quienes viajen para la carrera podrán disfrutar de la naturaleza, la gastronomía serrana y la hospitalidad cordobesa, sumando valor a la experiencia.