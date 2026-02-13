El consumo de helado en Argentina dejó de ser un fenómeno exclusivo del verano. Hoy, el producto se consolida como protagonista de reuniones familiares, juntadas con amigos y momentos compartidos, sin importar la estación. De acuerdo con datos de AFADHYA (Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines), 9 de cada 10 personas consumen helado durante todo el año, y cerca del 60% de los momentos de consumo están vinculados a encuentros sociales. Con un promedio de 6,9 kilos per cápita anuales, que puede superar los 10 kilos en temporada alta, el mercado argentino muestra una tendencia clara: el helado ya no depende exclusivamente del calor. Este comportamiento acompaña una tendencia global: el consumidor busca nuevas combinaciones, formatos prácticos y propuestas que puedan adaptarse tanto a una sobremesa familiar como a una reunión informal. En este escenario, Grupo Arcor refuerza su presencia en la categoría con lanzamientos que amplían la oferta en el canal tradicional. Bajo marcas emblemáticas como Águila, Cofler y Mogul, la compañía presenta alternativas que combinan sabores en tendencia y presentaciones pensadas para compartir. En un contexto donde las marcas compiten por captar la atención en góndola y en redes sociales, el foco se desplaza hacia propuestas que combinan sabor, practicidad y momentos compartidos. Así, el helado reafirma su lugar no solo como un clásico del verano, sino como un producto transversal al calendario, capaz de adaptarse a nuevas tendencias de consumo y hábitos sociales en constante transformación.