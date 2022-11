De Instagram a la góndola de los hipermercados: ÍNTEGRA cumple 4 años y presenta nuevos productos a su oferta

ÍNTEGRA, la marca de alimentos saludables creados en la cocina de la nutricionista Laura Romano, emprendedora y con una comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram, cumple 4 años al tiempo que presenta sus crackers, el 1er snack salado de la marca, sus bocaditos de chocolate y una edición limitada de Nachos saludables.

La marca cuenta con más de 27 productos, está presente en más de 6000 dietéticas a lo largo de todo el país, en los hipermercados Jumbo, Disco, Vea, Carrefour, COTO, Kioscos, estaciones de servicios, la cadena Starbucks, Tostado Café Club y en apps como Rappi y Pedidos Ya!

ÍNTEGRA nació con el desafío de comprobar que es posible hacer alimentos de calidad.

La marca lanzó su primera barra de cereal en 2018, comenzó produciendo 3 sabores distintos de barras de avena. Hoy produce 7 categorías (barras de avena, barras sin tac, bocaditos, granolas, galletitas dulces, saladas y a partir de fines de Noviembre: nachos saludables) con 27 productos distintos (entre formatos y sabores).

"Este desarrollo se realizó en Argentina, creció en pandemia y eso hace que todo parezca aún más increíble. ¡Pero es realidad y ojalá esto inspiré y aliente a esos emprendedores que sueñan con sus proyectos", destacó Laura Romano.

Punto de Partida

"En mi rol de nutricionista, me era muy difícil encontrar productos para recomendar a mis pacientes para el desayuno y la merienda. Todo lo que existía en el mercado eran productos altos en azúcares, hechos con ingredientes que no podes ni pronunciar y con una tabla vacía en nutrientes. Decidí dejar de quejarme y ponerme a trabajar. Soñaba con el producto PERFECTO para recomendar. Me propuse hacer una barra de cereal nutricionalmente completa para poder compartírsela a mi comunidad. Y cuando lo logré, mis propios seguidores me pidieron que la lance al mercado y me animé a hacerlo", cuenta Laura.

"Así fue como acepte el desafío y la mejor forma que encontré para hacerlo realidad fue co-creando cada paso con mi comunidad. La gente fue votando el nombre de la marca, los sabores, ¡y hasta los diseños!".