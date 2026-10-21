Una combinación de dos ingredientes económicos permite elaborar un limpiador para determinadas superficies del hogar.

Las cáscaras de naranja que suelen terminar en la basura pueden tener un segundo uso en el hogar si se combinan con el vinagre blanco. Esta preparación casera se utiliza como alternativa para limpiar determinadas superficies y aprovecha ingredientes económicos que muchas personas ya tienen en la cocina.

El interés por esta mezcla se debe a las propiedades de sus componentes, ya que el vinagre contiene ácido acético, mientras que la cáscara de naranja aporta compuestos aromáticos propios de los cítricos. La Universidad de Florida, a través de su Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias (UF/IFAS), incluye una receta de este tipo en sus recomendaciones de limpieza doméstica, con un tiempo de reposo de una semana antes de utilizarla.

Aunque su preparación es sencilla, hay algunas precauciones que conviene tener en cuenta para evitar daños. Por eso, es importante conocer para qué sirve mezclar cáscara de naranja con vinagre blanco, cómo preparar el limpiador en casa y qué cuidados tener al aplicarlo.

¿Para qué sirve mezclar cáscaras de naranja con vinagre blanco y por qué lo recomiendan?

Mezclar cáscaras de naranja con vinagre blanco permite preparar un limpiador casero para determinadas tareas del hogar. La UF/IFAS recomienda esta mezcla para aprovechar un residuo de cocina y un ingrediente doméstico económico como el vinagre que ayuda a remover ciertos depósitos minerales.

Sin embargo, esta preparación nunca debe mezclarse con lavandina, ya que la combinación puede liberar gases tóxicos, según la UF/IFAS.

Las cáscaras de naranja y el vinagre blanco pueden tener un segundo uso en el hogar. Shutterstock

¿Cómo preparar el limpiador casero con cáscaras de naranja y vinagre blanco?

Según la receta publicada en UF/IFAS, los ingredientes son:

Cáscaras de cuatro naranjas.

Vinagre blanco suficiente para llenar un frasco de aproximadamente un litro.

Un frasco limpio con tapa.

Un colador y un pulverizador para la aplicación posterior.

El paso a paso para preparar la mezcla según la UF/IFAS es:

Colocar las cáscaras en el frasco : retirar los restos de pulpa y distribuir las cáscaras de cuatro naranjas dentro del recipiente.

Agregar el vinagre blanco : llenar el frasco hasta cubrir las cáscaras y cerrarlo.

Dejar reposar la preparación durante una semana : la receta de UF/IFAS establece ese tiempo antes de utilizar el producto.

Filtrar el líquido : una vez transcurrida la semana, retirar las cáscaras con un colador y pasar el líquido a un pulverizador.

Probar la mezcla antes de limpiar: aplicar una pequeña cantidad de la mezcla sobre una zona poco visible de una superficie para comprobar que no provoque daños y luego utilizar un paño para limpiar.

La guía de la Universidad de Florida recomienda etiquetar los preparados caseros, mantenerlos fuera del alcance de los niños y no guardarlos en recipientes que puedan confundirse con envases de alimentos o bebidas.