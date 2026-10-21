La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda inspeccionar estas instalaciones y rociar vinagre blanco para retirar las acumulaciones.

Los grifos de la cocina y el baño pueden perder su brillo por la acumulación de minerales presentes en el agua. Para combatir este problema, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) aconseja revisar periódicamente las llaves y limpiar los depósitos de sarro o calcio que puedan dificultar la salida del agua.

El vinagre blanco es una de las alternativas mencionadas por la entidad para retirar estas acumulaciones durante el mantenimiento del hogar.

Cómo eliminar el sarro y las manchas blancas de los grifos con vinagre

Para quitar el sarro y las manchas blancas de los grifos con vinagre conviene seguir estos pasos:

Identificar las zonas afectadas: revisa si hay manchas blancas, depósitos minerales o residuos alrededor del aireador, la boquilla y la base del grifo. Estas manchas blanquecinas pueden aparecer con el uso cotidiano y hacerse más visibles cuando el agua se evapora y deja depósitos. Consultar las indicaciones del fabricante: antes de rociar vinagre, verifica que sea compatible con el acabado de la llave. Algunas superficies delicadas pueden dañarse con productos ácidos. Aplicar el producto con cuidado: si el fabricante lo permite, rocía una pequeña cantidad de vinagre blanco y luego pasa un paño por la zona afectada. Evita dejarlo actuar durante mucho tiempo sin comprobar las indicaciones del producto. Retirar los residuos: limpia la superficie con agua y sécala con un paño suave, siempre que las instrucciones del fabricante lo permitan.

La recomendación forma parte de los consejos de WaterSense, el programa de la EPA que promueve el uso eficiente del agua en las viviendas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cabe mencionar que el organismo no establece un tiempo universal de aplicación ni garantiza que sea seguro para todos los acabados. Por eso, es importante comprobar las condiciones específicas de cada grifo antes de limpiarlo.

Por qué aparecen manchas blancas en los grifos

Las manchas blancas suelen estar relacionadas con los minerales disueltos en el agua. Cuando las gotas quedan sobre una superficie y se evaporan, pueden dejar residuos visibles que se acumulan con el paso del tiempo.

Según la EPA, la acumulación de sarro o calcio puede llegar a restringir el flujo del agua, por lo que revisar y limpiar periódicamente los grifos también forma parte de su mantenimiento.