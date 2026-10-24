Este sencillo truco casero ayuda a reducir los malores olores de la heladera y mantenerla fresca.

Los malos olores en la heladera son un problema frecuente en los hogares. Pueden aparecer por alimentos en mal estado, recipientes mal cerrados o restos de comida que quedan acumulados en los estantes y cajones.

Para combatirlos, existe un método sencillo que utiliza un ingrediente habitual de la cocina, el bicarbonato de sodio. Colocar una caja o un recipiente abierto con este producto dentro de la heladera puede ayudar a reducir los olores desagradables.

Según recomienda el Servicio de Extensión de la Universidad de Florida, el bicarbonato es una de las alternativas domésticas que pueden utilizarse para absorber olores. Sin embargo, su uso debe acompañarse de una limpieza adecuada y de la correcta conservación de los alimentos.

¿Para qué sirve y por qué recomiendan colocar bicarbonato de sodio en la heladera?

El bicarbonato de sodio puede ayudar a absorber los olores que se acumulan en el interior de la heladera, especialmente cuando se almacenan distintos tipos de alimentos.

La Universidad de Florida incluye este método casero entre sus recomendaciones para mantener el electrodoméstico libre de olores desagradables.

Para utilizarlo, se puede colocar una caja abierta o un recipiente con bicarbonato dentro de la heladera, de manera que el producto quede expuesto al aire.

No obstante, los especialistas recomiendan revisar periódicamente los productos almacenados y retirar aquellos que se encuentren en mal estado.

¿Cómo limpiar la heladera con bicarbonato de sodio?

Además de utilizarlo para absorber olores, el bicarbonato puede formar parte de una solución casera para limpiar las superficies interiores de la heladera.

Colocar un recipiente de bicarbonato en la heladera puede ayudar a eliminar los olores desagradables. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De acuerdo con la Universidad de Florida, el procedimiento consiste en:

Retirar los alimentos: vaciar los estantes y cajones por sectores para facilitar la limpieza. Revisar los productos: desechar los alimentos vencidos o que presenten signos de deterioro. Preparar la mezcla: combinar dos cucharadas de bicarbonato de sodio con cuatro tazas de agua tibia. Limpiar las superficies: utilizar la solución para limpiar el interior de la heladera con un paño. Prevenir nuevos olores: colocar una caja de bicarbonato dentro del electrodoméstico y mantener los alimentos bien cerrados.

La universidad también menciona otros productos domésticos, como la avena o el café molido, entre las alternativas que pueden colocarse en un recipiente para ayudar a absorber olores.