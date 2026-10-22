Frotar limón y sal gruesa en la tabla de madera.

Las tablas de madera para cortar alimentos pueden acumular olores persistentes después de preparar comidas con ajo, cebolla, pescado o carne. Aunque el lavado habitual ayuda a mantenerlas limpias, algunos aromas pueden permanecer en la superficie y resultar difíciles de quitar.

No obstante, existe un truco casero, económico y fácil de aplicar para combatir este problema: utilizar limón y sal gruesa. Según la organización estadounidense Consumer Reports, esta combinación permite eliminar los olores que quedan adheridos a la madera sin necesidad de recurrir a productos de limpieza específicos.

Cómo eliminar el olor de las tablas de madera con limón y sal

El procedimiento recomendado es sencillo y requiere pocos ingredientes. El limón aporta ácido cítrico, mientras que la sal gruesa permite frotar la superficie para ayudar a desprender los residuos que pueden contribuir a los malos olores.

Para aplicar este método, solo se necesitan los siguientes elementos:

Un limón fresco , cortado por la mitad.

Sal gruesa , suficiente para cubrir la cara cortada del limón.

Agua para enjuagar la tabla.

Un paño limpio y seco.

La técnica consiste en utilizar el limón directamente sobre la superficie de madera y aprovechar la textura de la sal para realizar una limpieza mecánica suave.

Paso a paso: cómo limpiar la tabla de madera para quitar los malos olores

Para higienizar la tabla de cortar y eliminar los olores, se recomienda seguir estas indicaciones:

1. Cubrir el limón con sal gruesa. Cortar un limón por la mitad y colocar la parte cortada sobre un recipiente con sal gruesa, de manera que los cristales queden adheridos a la pulpa.

2. Frotar toda la superficie. Pasar el limón sobre la tabla con movimientos firmes y circulares. Prestar atención a las zonas que estuvieron en contacto con alimentos de aromas intensos.

3. Enjuagar con agua fría. Una vez terminado el procedimiento, retirar los restos de limón y sal con abundante agua fría.

4. Secar correctamente. Utilizar un paño limpio para retirar la humedad superficial y dejar que la tabla termine de secarse al aire, preferentemente en posición vertical.

Este método permite combatir los olores de forma práctica y puede incorporarse a la rutina de mantenimiento de la cocina cuando sea necesario.

Por qué el limón y la sal ayudan a eliminar el olor de la madera

El limón y la sal gruesa sirven para quitar malos olores de las superficies. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

Los aromas del ajo, la cebolla y otros alimentos pueden permanecer en las tablas incluso después de lavarlas. El limón se utiliza como complemento de limpieza por su acidez y su aroma fresco, mientras que la sal ayuda a frotar la superficie y desprender residuos.

No obstante, el resultado puede variar según el estado de la madera, el tipo de alimento y el tiempo que lleve impregnado el olor.

Es importante tener en cuenta que el limón y la sal no sustituyen la limpieza ni la desinfección. Para mantener una tabla segura, se debe lavar después de cada uso con agua caliente y detergente, enjuagarla y secarla por completo.

Qué hay que evitar al limpiar las tablas de madera

Para prolongar la vida útil de estos utensilios, hay algunos cuidados que conviene respetar.

No dejar la tabla en remojo: la exposición prolongada al agua puede deformar la madera o abrir sus uniones.

No guardarla húmeda: la humedad retenida favorece la aparición de problemas de conservación y dificulta el secado completo.

No utilizar productos no aptos para el contacto con alimentos: cualquier producto aplicado para proteger la madera debe estar expresamente indicado para ese uso.

Revisar las marcas profundas: las ranuras pronunciadas pueden retener restos de comida y dificultar la limpieza. Si la tabla presenta daños importantes, conviene evaluar su reemplazo.

También se recomienda utilizar tablas separadas para los alimentos crudos, como carne y pollo, y para los alimentos que se consumen sin cocción, como frutas y verduras. Esta práctica ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada.