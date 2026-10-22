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Las tablas de madera para cortar alimentos pueden acumular olores persistentes después de preparar comidas con ajo, cebolla, pescado o carne. Aunque el lavado habitual ayuda a mantenerlas limpias, algunos aromas pueden permanecer en la superficie y resultar difíciles de quitar.

No obstante, existe un truco casero, económico y fácil de aplicar para combatir este problema: utilizar limón y sal gruesa. Según la organización estadounidense Consumer Reports, esta combinación permite eliminar los olores que quedan adheridos a la madera sin necesidad de recurrir a productos de limpieza específicos.

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Cómo eliminar el olor de las tablas de madera con limón y sal

El procedimiento recomendado es sencillo y requiere pocos ingredientes. El limón aporta ácido cítrico, mientras que la sal gruesa permite frotar la superficie para ayudar a desprender los residuos que pueden contribuir a los malos olores.

Para aplicar este método, solo se necesitan los siguientes elementos:

  • Un limón fresco, cortado por la mitad.
  • Sal gruesa, suficiente para cubrir la cara cortada del limón.
  • Agua para enjuagar la tabla.
  • Un paño limpio y seco.

La técnica consiste en utilizar el limón directamente sobre la superficie de madera y aprovechar la textura de la sal para realizar una limpieza mecánica suave.

Paso a paso: cómo limpiar la tabla de madera para quitar los malos olores

Para higienizar la tabla de cortar y eliminar los olores, se recomienda seguir estas indicaciones:

1. Cubrir el limón con sal gruesa. Cortar un limón por la mitad y colocar la parte cortada sobre un recipiente con sal gruesa, de manera que los cristales queden adheridos a la pulpa.

2. Frotar toda la superficie. Pasar el limón sobre la tabla con movimientos firmes y circulares. Prestar atención a las zonas que estuvieron en contacto con alimentos de aromas intensos.

3. Enjuagar con agua fría. Una vez terminado el procedimiento, retirar los restos de limón y sal con abundante agua fría.

4. Secar correctamente. Utilizar un paño limpio para retirar la humedad superficial y dejar que la tabla termine de secarse al aire, preferentemente en posición vertical.

Este método permite combatir los olores de forma práctica y puede incorporarse a la rutina de mantenimiento de la cocina cuando sea necesario.

Por qué el limón y la sal ayudan a eliminar el olor de la madera

El limón y la sal gruesa sirven para quitar malos olores de las superficies.
El limón y la sal gruesa sirven para quitar malos olores de las superficies.Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

Los aromas del ajo, la cebolla y otros alimentos pueden permanecer en las tablas incluso después de lavarlas. El limón se utiliza como complemento de limpieza por su acidez y su aroma fresco, mientras que la sal ayuda a frotar la superficie y desprender residuos.

No obstante, el resultado puede variar según el estado de la madera, el tipo de alimento y el tiempo que lleve impregnado el olor.

Es importante tener en cuenta que el limón y la sal no sustituyen la limpieza ni la desinfección. Para mantener una tabla segura, se debe lavar después de cada uso con agua caliente y detergente, enjuagarla y secarla por completo.

Qué hay que evitar al limpiar las tablas de madera

Para prolongar la vida útil de estos utensilios, hay algunos cuidados que conviene respetar.

  • No dejar la tabla en remojo: la exposición prolongada al agua puede deformar la madera o abrir sus uniones.
  • No guardarla húmeda: la humedad retenida favorece la aparición de problemas de conservación y dificulta el secado completo.
  • No utilizar productos no aptos para el contacto con alimentos: cualquier producto aplicado para proteger la madera debe estar expresamente indicado para ese uso.
  • Revisar las marcas profundas: las ranuras pronunciadas pueden retener restos de comida y dificultar la limpieza. Si la tabla presenta daños importantes, conviene evaluar su reemplazo.

También se recomienda utilizar tablas separadas para los alimentos crudos, como carne y pollo, y para los alimentos que se consumen sin cocción, como frutas y verduras. Esta práctica ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada.