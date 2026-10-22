El bicarbonato sirve para múltiples tareas de limpieza en el hogar.

La limpieza de la heladera es fundamental para mantener la cocina en buenas condiciones y evitar que los olores de los alimentos se acumulen en su interior.

Entre las alternativas más sencillas se encuentra una mezcla de bicarbonato de sodio y agua, dos ingredientes que permiten limpiar las superficies sin recurrir a productos de limpieza agresivos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), a través de su Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos, recomienda utilizar esta solución para lavar el interior del refrigerador, incluidos los estantes, las paredes, la puerta y las juntas de goma.

Para qué sirve frotar bicarbonato y agua en las paredes de la heladera

El bicarbonato de sodio es un recurso habitual en la limpieza doméstica. En la heladera, su uso combinado con agua permite retirar restos de suciedad y limpiar las superficies interiores , donde pueden quedar residuos de comida y olores desagradables.

Según el USDA, cuando los olores persisten después de que los alimentos se echaron a perder, puede ser necesario repetir el procedimiento de limpieza varias veces.

La recomendación incluye frotar cuidadosamente las paredes, los estantes, las juntas y la puerta del electrodoméstico.

Cómo limpiar la heladera con bicarbonato de sodio y agua

Bicarbonato y agua. Imagen creada con IA

El procedimiento es sencillo y puede incorporarse a la rutina de limpieza del hogar. Para hacerlo correctamente, conviene seguir estos pasos:

Retirar los alimentos: sacar los productos de la heladera y descartar aquellos que estén en mal estado o cuya seguridad genere dudas. Vaciar los estantes: retirar las bandejas y los cajones que puedan lavarse por separado. Preparar la mezcla: disolver bicarbonato de sodio en agua para obtener una solución de limpieza. Frotar las superficies: pasar un paño limpio por las paredes interiores, los estantes, la puerta y las juntas de goma, prestando atención a los rincones donde se acumulan residuos. Enjuagar y secar: retirar los restos de la mezcla con agua limpia y secar las superficies antes de volver a colocar los alimentos.

Es importante evitar productos abrasivos o limpiadores que puedan dañar el revestimiento interior o dejar sustancias que entren en contacto con los alimentos

Por qué recomiendan frotar bicarbonato y agua en la heladera

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), esta mezcla permite lavar las superficies internas, los estantes, la puerta y las juntas de goma.

Además de ayudar a retirar los residuos de comida, el bicarbonato puede contribuir a controlar los olores dentro del electrodoméstico.

Sin embargo, si el olor o los residuos persisten, se puede volver a repetir el método o buscar una alternativa desinfectante.