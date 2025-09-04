Argentina Venezuela en Roja Directa y Tarjeta Roja TV: ver online las Eliminatorias te expone a ciberdelincuentes
La Scaloneta se enfrenta a Venezuela en las Eliminatorias y nadie quiere perderse el partido. ¿Por qué es una mala idea verlo en plataformas ilegales?
Esta noche, a las 20.30, la Selección argentina se enfrenta a Venezuela por las Eliminatorias. Más allá de la confirmación de nuestro equipo en el Mundial 2026, este encuentro es también la despedida oficial de Lionel Messi en Argentina.
La emoción y la ansiedad por no perderse ese momento único hacen que la búsqueda de una transmisión gratuita sea casi un reflejo. Y es ahí donde sitios como Roja Directa o Tarjeta Roja TV aparecen como una opción.
Argentina vs. Venezuela: transmisión oficial
Desde las 20:30, la Selección argentina se enfrenta a Venezuela en el estadio Más Monumental. Será transmitido en vivo por Telefe y TyC Sports.
¿Por qué Roja Directa y Tarjeta Roja TV son sitios peligrosos?
El negocio de estas plataformas no es darte fútbol gratis, es un mercado oculto que gana dinero a través de la publicidad maliciosa y engañosa.
Mientras esperás que cargue el video en estos sitios, te exponés a una serie de peligros digitales. Detrás de los anuncios y los enlaces para "descargar un reproductor" se esconden códigos maliciosos como malware y troyanos. Estos programas se instalan sin permiso en tu computadora o celular para robar tus contraseñas, datos personales y bancarios.
El streaming ilegal está lleno de trampas. Las ventanas emergentes que se abren sin control te llevan a páginas que te prometen premios, te piden datos de tu tarjeta o te invitan a juegos de azar ilegales.
Además del riesgo de perder tus cuentas, la transmisión es de baja calidad, se corta constantemente y tiene un retraso que no le hace justicia a los goles.
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del jueves 4 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios