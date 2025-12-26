Cuando se habla de los monumentos más emblemáticos de España, nombres como la Sagrada Familia o La Alhambra suelen surgir en la conversación. Sin embargo, un reciente estudio de la agencia de viajes Iglu Cruises revela que el monumento mejor valorado por los viajeros internacionales es la Mezquita-Catedral de Córdoba, que ha alcanzado un impresionante 86,3% de opiniones de cinco estrellas en la plataforma TripAdvisor.

No es la Sagrada Familia ni La Alhambra: este es el monumento que más adoran los viajeros internacionales que visitan España. (foto: Pexels).

Un ícono de la historia y la arquitectura

La Mezquita-Catedral de Córdoba es una obra maestra que fusiona elementos del arte islámico y cristiano. Su construcción se inició en el siglo VIII como una mezquita y fue transformada en catedral católica en el siglo XIII, tras la reconquista cristiana. Este edificio singular es un testimonio vivo de la rica y compleja historia de España.

Su interior es famoso por su bosque de columnas y arcos de herradura, un espectáculo visual que deja sin aliento a todos los visitantes. Además, su majestuoso mihrab, adornado con intrincados mosaicos, se ha convertido en uno de los elementos más fotografiados por los turistas.

Reconocimiento global y riqueza cultural

Este monumento no solo atrae a millones de turistas cada año, sino que también es un Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO. La Mezquita-Catedral es un destino esencial para quienes aprecian la historia, la arquitectura y la espiritualidad.

Según Adriana Fernández, autora del informe, la singularidad de la Mezquita-Catedral radica en su capacidad para transportar a los visitantes a otra época, permitiéndoles vivir la fusión cultural que caracteriza a España.

Un lugar que continúa encantando almas

La Mezquita-Catedral de Córdoba, con su inigualable valor histórico y su impresionante belleza arquitectónica, se mantiene como uno de los destinos más recomendados por viajeros de todo el mundo. Si tienes la oportunidad de visitar España, este monumento es una parada imprescindible que te permitirá explorar una de las etapas más fascinantes de su historia.