Este paisaje en Aragón sorprende por sus colores ocres, su relieve erosionado y una ruta natural a pocos kilómetros de Teruel.

La localidad de Portugal que se encuentra en la frontera con España y es perfecto para visitar el fin de semana: cuenta con un castillo con vistas al río

Un grupo de estadounidenses compra un pueblo abandonado en la España vaciada: buscarán transformarlo en un destino turístico

A primera vista, sus relieves erosionados y tonalidades ocres pueden llevar a pensar en un paisaje del suroeste de los Estados Unidos. Sin embargo, este entorno de aspecto casi desértico se encuentra en España y se ha convertido en uno de los escenarios naturales más singulares de Aragón.

A pocos kilómetros de la ciudad de Teruel, la rambla de Barrachina concentra en un espacio reducido un conjunto de formaciones moldeadas por el agua y el viento a lo largo de siglos. El resultado es un paisaje abrupto, cambiante y sorprendente, que cada vez atrae a más visitantes interesados en el turismo de naturaleza y las rutas al aire libre.

La rambla de Barrachina destaca por un paisaje modelado por el agua y el viento que recuerda a escenarios del oeste americano. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un paisaje único en Aragón

La rambla de Barrachina es un cauce amplio de carácter estacional que solo transporta agua tras episodios de lluvias intensas. Este fenómeno ha dado lugar a un entramado de lomas, cárcavas y relieves erosionados que configuran uno de los paisajes más llamativos del entorno de Teruel.

El espacio ocupa una extensión aproximada de 65 hectáreas y forma parte del patrimonio natural de la provincia. Su fisonomía está marcada por materiales arcillosos y arenosos que, con el paso del tiempo, han sido esculpidos por la acción del agua y del viento, generando un escenario que recuerda a decorados del lejano oeste.

El punto más elevado del recorrido se sitúa en la Muela de Teruel, una meseta característica desde la que se domina gran parte del entorno natural que rodea la capital turolense.

Una ruta accesible hasta la Muela de Teruel

El acceso a la rambla de Barrachina es sencillo y permite realizar una ruta a pie de dificultad moderada, apta para senderistas con una mínima experiencia. El itinerario comienza en Teruel, tomando la carretera N-330 en dirección a Cuenca, hasta llegar a un desvío señalizado cerca de Villaespesa.

A unos 3,5 kilómetros desde la salida de la ciudad, una edificación junto al cauce sirve como zona de estacionamiento, desde donde arranca la caminata. El recorrido avanza por un cauce ancho y arenoso, con presencia de piedras sueltas, por lo que se recomienda calzado adecuado y precaución durante el trayecto.

Tras recorrer aproximadamente seis kilómetros y superar un desnivel cercano a los 200 metros, se alcanza la Muela de Teruel. Desde este punto se obtienen vistas panorámicas del río Guadalaviar, la sierra de Albarracín, el valle del Turia, el pico Javalambre y la propia ciudad de Teruel.

Este enclave natural de Aragón concentra formaciones erosionadas y contrastes de color que lo convierten en uno de los paisajes más singulares de la provincia. Rafael Rodríguez

Un patrimonio mundial que funciona como punto de partida

La visita a la rambla de Barrachina puede combinarse fácilmente con un recorrido por la ciudad de Teruel, uno de los grandes referentes culturales de Aragón. Su arquitectura mudéjar, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, constituye uno de los principales atractivos urbanos de la provincia.

Monumentos como la Torre de El Salvador o la Catedral de Santa María de Mediavilla reflejan la fusión de tradiciones cristianas e islámicas que caracteriza a este estilo único. A ello se suma la Plaza del Tórico, centro neurálgico de la ciudad y punto habitual de encuentro para visitantes y residentes.

La experiencia se completa con la gastronomía local, donde destacan productos como el Jamón de Teruel con Denominación de Origen Protegida, junto a platos tradicionales que refuerzan el vínculo entre el territorio y su cocina.