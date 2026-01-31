Ubicado en la comarca de L’Horta Sud, en Valencia, Llocnou de la Corona es un destino que sorprende por su tamaño y encanto. Con apenas seis calles y una superficie mínima, este pequeño municipio se ha convertido en una curiosidad turística de la Comunitat Valenciana.

Su ambiente tranquilo y sus fachadas tradicionales invitan a pasear sin prisa y a disfrutar de la esencia de los pueblos de antaño. De este modo, a tan solo unos minutos de València capital, Llocnou de la Corona se presenta como un destino ideal para una excursión breve.

Además de su valor histórico, ofrece la oportunidad de realizar una visita relajada, ideal para los amantes de la fotografía, el turismo rural y las escapadas culturales.

El pueblo más pequeño del país: cuenta con apenas seis calles y atrae a los turistas por sus fachadas de viviendas tradicionales (foto: archivo).

El pueblo más pequeño de España y su fascinante historia

Los orígenes de Llocnou de la Corona se remontan al siglo XVII, cuando se fundó un convento en la zona en 1676. Con el paso de los años, el convento fue abandonado, pero alrededor de él comenzaron a levantarse casas y barracas para los trabajadores de las tierras cercanas. Así nació este pequeño núcleo de población, conocido desde entonces como La Corona.

La actual Iglesia Parroquial de la Virgen del Rosario, uno de los principales símbolos del municipio, fue construida sobre el solar de la antigua ermita. Su edificación comenzó en 1899 y finalizó en 1902, en un estilo neogótico que todavía hoy conserva su elegancia original.

En su interior, los visitantes pueden admirar un retablo neoclásico y una atmósfera que refleja la historia viva del lugar.

Descubre lugares en Llocnou de la Corona

A pesar de su limitada extensión, Llocnou de la Corona alberga diversos rincones que merecen ser explorados:

Iglesia de la Virgen del Rosario : el edificio más emblemático del municipio, con un interior adornado con elementos neoclásicos.

Fachadas tradicionales : las viviendas del casco urbano conservan el encanto de la arquitectura valenciana de épocas pasadas.

Calles tranquilas y peatonales : ideales para recorrer a pie, disfrutar del sosiego y capturar imágenes.

Fiesta mayor del Corpus Christi : una festividad local que congrega a todos los habitantes, conocidos como llocnouïns.

Entorno natural cercano: desde este punto se puede acceder con facilidad al Parque Natural de l’Albufera, un lugar propicio para la observación de aves y paseos en barca.

Guía para llegar en coche desde ciudades cercanas

Llegar a Llocnou de la Corona es sumamente sencillo debido a su proximidad con la capital valenciana. Desde Valencia, es necesario tomar la V-31 o la CV-400 en dirección sur y seguir las indicaciones hacia Llocnou de la Corona; el trayecto no excede los 15 minutos en coche.

Desde Torrent, se puede acceder mediante la CV-36 hasta conectar con la CV-400, recorriendo apenas 12 kilómetros. Si se parte desde Silla o Catarroja, el viaje también resulta breve: es suficiente con seguir la carretera local que une los municipios de L’Horta Sud, con una distancia aproximada de 10 minutos.