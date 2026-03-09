En el interior de la provincia se encuentra Ares del Maestrat, un municipio medieval rodeado de montañas que conserva uno de los conjuntos de arte rupestre más valiosos del Mediterráneo. En Castellón hay destinos muy conocidos como Morella o Peñíscola, que atraen cada año a miles de visitantes. Sin embargo, en el interior de la provincia existen pueblos menos transitados donde el paisaje y la historia conservan un carácter mucho más intacto. Uno de ellos es Ares del Maestrat, un pequeño municipio situado en la comarca del Alt Maestrat, construido sobre una impresionante muela rocosa y rodeado de montañas. A pocos kilómetros del casco urbano se encuentra uno de los mayores tesoros históricos de la región: las pinturas de la Cova Remigia, parte del conjunto de arte rupestre del arco mediterráneo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La primera imagen que sorprende al visitante es la propia ubicación de Ares del Maestrat. El pueblo se levanta a más de 1200 metros de altitud sobre una gran muela rocosa que domina el paisaje del Alt Maestrat, una comarca marcada por montañas, barrancos y amplios horizontes naturales. En la parte más alta del municipio se encuentran los restos del castillo de Ares, una antigua fortificación de origen musulmán que más tarde fue ampliada durante la Edad Media. Desde este punto se obtienen algunas de las panorámicas más espectaculares del interior de Castellón, lo que explica la importancia estratégica que tuvo este enclave durante siglos. El paseo por el casco histórico conduce hasta la Plaza Mayor, uno de los espacios más representativos del pueblo. Allí se encuentra la antigua lonja medieval, un edificio que conserva arcos góticos-mudéjares del siglo XIV y que recuerda la actividad comercial que tuvo la localidad durante la Edad Media. A pocos kilómetros del municipio se encuentra el Barranco de la Gasulla, un enclave natural donde se localiza la Cova Remigia, uno de los conjuntos más importantes de arte rupestre levantino de la península ibérica. En sus paredes se conservan más de un centenar de figuras que representan escenas de caza, animales y figuras humanas, realizadas hace miles de años por las comunidades prehistóricas que habitaron esta zona. Los investigadores sitúan estas representaciones entre el Mesolítico y el Neolítico, es decir, hace aproximadamente entre 7000 y 9000 años. Estas pinturas forman parte del conjunto del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO por su valor histórico excepcional. Este tipo de representaciones se caracteriza por figuras estilizadas y escenas dinámicas que muestran aspectos de la vida cotidiana de los primeros pobladores. Para comprender mejor este patrimonio, el municipio cuenta con el Museo-Centro de Interpretación de la Cova Remigia, donde se explica el contexto histórico de las pinturas y su importancia dentro de la arqueología europea. Ares del Maestrat se encuentra en la comarca del Alt Maestrat, en el interior montañoso de la provincia de Castellón, a unos 120 kilómetros de Valencia. Su posición elevada y su entorno natural lo convierten en uno de los pueblos más singulares del interior de la Comunidad Valenciana. El municipio está rodeado de paisajes de montaña que forman parte de uno de los territorios menos alterados del este peninsular. Esta combinación de patrimonio histórico y naturaleza explica por qué el lugar se ha convertido en un destino cada vez más apreciado por los viajeros interesados en el turismo cultural y rural. Además de su valor arqueológico, Ares del Maestrat conserva un interesante patrimonio arquitectónico. Entre los edificios más destacados se encuentra la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, un templo que combina elementos medievales con una fachada barroca y que está catalogado como Bien de Relevancia Local dentro del patrimonio valenciano. Otro de los puntos de interés es la antigua cárcel medieval, situada cerca del centro histórico, que permite entender cómo funcionaban las instituciones locales durante siglos pasados. La localidad también es muy valorada por quienes buscan senderismo en Castellón. Desde el municipio parten rutas que recorren el Barranco de la Gasulla y otras zonas del Alt Maestrat, donde se combinan paisajes naturales, patrimonio histórico y espacios poco alterados. El municipio puede visitarse durante todo el año, aunque muchos viajeros prefieren la primavera y el otoño, cuando el clima es más suave y el paisaje de montaña ofrece mejores condiciones para recorrer sus rutas. Durante estas estaciones, el entorno del Alt Maestrat muestra algunos de los paisajes más atractivos del interior de Castellón, lo que convierte a Ares del Maestrat en un destino ideal para combinar turismo cultural, naturaleza y senderismo en una misma visita.