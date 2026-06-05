Escapada de fin de semana: el tesoro de Málaga, un pueblito de 3000 habitantes con bellos paisajes que puedes explorar en un día. (Fuente: Wikimedia).

Frigiliana, ubicada en el corazón de la Axarquía malagueña, se presenta como una de las joyas más discretas que España resguarda. Con su entramado de calles estrechas y empedradas, construcciones encaladas y balcones adornados con flores, este poblado andaluz proporciona una imagen digna de un cuadro.

Con aproximadamente 3000 habitantes, conforme a los datos más recientes, Frigiliana mantiene ese ambiente íntimo y acogedor característico de los pequeños pueblos, pero, además, ofrece un encanto que atrapa a cada visitante.

Uno de sus principales atractivos es su casco antiguo, cuyos caminos evocan la influencia morisca en la región. Los visitantes deciden explorar las ruinas del castillo y el Barribarto, el barrio morisco-mudéjar, que se erige como testimonio tangible de la rica historia de Frigiliana. El murmullo de las fuentes y la vista panorámica del Mediterráneo desde los miradores invitan a disfrutar de cada rincón con profunda contemplación.

Ya sea para sumergirse en su historia, degustar su gastronomía típica o simplemente relajarse en un entorno idílico, una visita a Frigiliana representa una experiencia que no deben perderse los españoles.

Aventuras de fin de semana: el tesoro de Málaga, el pueblito de 3000 habitantes con bellos paisajes que puedes explorar en un día (foto: Pexels).

Frigiliana: la joya histórica del corazón de Andalucía

Frigiliana, situada en la Axarquía, una de las comarcas de la provincia de Málaga en la comunidad autónoma de Andalucía, ha sido morada de múltiples culturas a lo largo de su existencia. Las primeras pruebas de la presencia humana datan de la prehistoria, seguidas por influencias fenicias y romanas, evidenciadas por los restos arqueológicos de las fábricas de salazones.

Sin embargo, fue durante la dominación árabe que Frigiliana adquirió gran parte de su esencia arquitectónica y cultural, con especial relevancia en la célebre “Batalla de la Peña de los Enamorados” en 1569, donde los moriscos ofrecieron una resistencia valiente ante las tropas cristianas.

Tras la Reconquista, el pueblo se transformó en un centro agrícola y artesanal y en tiempos recientes ha emergido como un destino turístico emblemático en Andalucía, valorado por su rica historia y su encanto tradicional.

Aventuras de fin de semana: el tesoro de Málaga, el pueblito de 3000 habitantes con bellos paisajes que puedes explorar en un día (foto: Pexels).

Cómo llegar de Málaga a Frigiliana: guía práctica

Llegar a Frigiliana desde Málaga es bastante sencillo, dado que se ubica a unos 57 km al este de la ciudad. La opción de transporte público y la ruta básica en automóvil son las siguientes:

Cómo llegar en coche

Salir de Málaga y toma la autovía A-7 en dirección a Almería.

Continuar por la A-7 hasta la salida 292 hacia Nerja/Frigiliana.

Seguir las indicaciones hacia la MA-5105, que te llevará directamente a Frigiliana.

En el transporte público

Desde la estación de autobuses de Málaga, puedes tomar un autobús que te lleve a Nerja. Varias empresas, como ALSA, operan rutas entre Málaga y Nerja.

Una vez en Nerja, deberás tomar otro autobús o taxi local para llegar a Frigiliana, que está a unos 6 km de distancia.

Utilizar el transporte público puede llevar más tiempo, especialmente si hay que esperar entre conexiones, pero es una opción viable para quienes prefieren no conducir.

Es recomendable verificar los horarios y la disponibilidad de los servicios de autobús antes del viaje y considerar la posibilidad de variaciones en los itinerarios.