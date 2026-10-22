El expresidente del Gobierno Felipe González anunció que votará en blanco en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, al considerar que no se siente representado por el PSOE de Pedro Sánchez ni por las principales fuerzas de la oposición.

Durante su participación en un coloquio empresarial celebrado este jueves en Málaga, el histórico dirigente socialista explicó que su decisión responde a la falta de un proyecto político con el que pueda identificarse.

“No veo nada que me represente”, afirmó González, quien gobernó España entre 1982 y 1996. Según declaraciones recogidas por EFE, el exmandatario considera que el PSOE ha cometido errores importantes, pero tampoco encuentra en el PP y Vox una propuesta de país alternativa.

Felipe González anuncia que votará en blanco el 29N y se distancia del PSOE

Felipe González reprochó al PP y Vox que centren su estrategia en desalojar a Sánchez sin ofrecer, a su juicio, un proyecto alternativo para España. Fuente: EFE Gregorio Marrero

La decisión de González supone un nuevo distanciamiento público respecto a la dirección de Pedro Sánchez, que aspira a la reelección en los comicios generales adelantados.

“Es un voto que explica lo que siento, la carencia de representación”, aseguró el expresidente durante el encuentro empresarial en Málaga.

El histórico referente del socialismo español cuestionó tanto el comportamiento del actual PSOE como la estrategia electoral de los partidos de derecha. En particular, criticó que el Partido Popular y Vox centren sus planteamientos en desalojar a Sánchez de la Moncloa sin presentar, a su juicio, una alternativa suficientemente definida.

“Me gustaría, aunque no fuera de mi gusto, ver que hay un proyecto de país alternativo”, señaló.

Felipe González carga contra los decretos de vivienda y la gestión de Sánchez

Las críticas del expresidente también alcanzaron la política económica y legislativa del Gobierno, especialmente la aprobación de los decretos de vivienda a través de la Diputación Permanente del Congreso tras la disolución de las Cortes.

González calificó este procedimiento de “antidemocrático” y aseguró que le “abochorna”, al considerar que no respeta las reglas institucionales.

En este sentido, comparó la actuación de Pedro Sánchez con las posiciones que defendía cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno.

“Algunas veces la gente dice ‘eres muy crítico con Pedro Sánchez’, pero no es verdad, digo lo mismo que él decía cuando Rajoy era presidente, lo que pasa es que yo digo lo mismo y él dice lo contrario”, manifestó.

El expresidente socialista cuestionó la gestión de Pedro Sánchez y criticó la aprobación de los decretos de vivienda tras la disolución de las Cortes. EFE

El expresidente también identificó como uno de los errores más graves del Ejecutivo la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado durante los últimos cuatro años, según su valoración.