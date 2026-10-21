Abascal dice que si hay acuerdo PP-Vox para el Senado hará un anuncio, no un "espectáculo"

El posible acuerdo entre el Partido Popular (PP) y Vox para las elecciones generales del 29 de noviembre busca contrarrestar la candidatura conjunta del PSOE y Frente Amplio en el Senado. Santiago Abascal aseguró este miércoles que, si las negociaciones llegan a buen puerto, su partido comunicará el pacto, aunque descartó una presentación pública como la de las formaciones de izquierda.

El presidente de Vox defendió que el objetivo de la estrategia es evitar que la coalición progresista concentre votos en la Cámara Alta y facilitar un cambio político. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo reconoció que existen conversaciones con la formación de Abascal para coordinar una respuesta electoral, aunque todavía no se ha anunciado un acuerdo definitivo.

Desde el oficialismo, PSOE, Frente Amplio y otros partidos de izquierda han acordado presentarse unidos en 47 circunscripciones del Senado y previsiblemente los socialistas irán de ‘número uno’ en todas estas listas, mientras que PP y Vox siguen explorando la posibilidad de tejer alianzas en las listas para la Cámara Alta en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

En concreto, este 29N se elegirán mediante sistema de listas abiertas a los cuatro senadores que reparte cada circunscripción peninsular: los electores señalan hasta tres nombres de entre todos los candidatos que se presentan y pueden hacerlo de un mismo partido o alianza, de dos o hasta de tres diferentes.

Los resultados demuestran tras más de 45 años de elecciones generales que los votantes eligen a los candidatos de un mismo partido, de manera que la formación más votada se lleva directamente tres escaños y la que queda segunda, uno. Es decir, lo habitual ha sido que sólo dos partidos se distribuyan los senadores, y en la mayoría de provincias, son el PP y el PSOE.

En las elecciones del 23 de julio de 2023 se repitió este esquema, pero en 4 provincias sin embargo hubo un reparto diferente del voto. En concreto, se produjo un 2+2 entre PSOE y PP en Huelva, Valencia, Badajoz y Cáceres.

¿Qué opciones tienen el PP y Vox para coordinar sus candidaturas al Senado?

Los dos partidos no registraron una coalición electoral para el Senado dentro del plazo establecido. Por ese motivo, una de las alternativas que barajan consiste en pactar una estrategia para evitar que sus candidaturas compitan entre sí y favorecer así la representación de la derecha en la Cámara Alta.

Interior del Senado de España. Fuente: EFE EFE / Juan Carlos Hidalgo

Según la información de EFE, el plazo para comunicar coaliciones al Senado ya había terminado el 20 de octubre. Por eso, el PP y Vox no podían registrar ahora una coalición electoral conjunta para esos comicios.

Entre las fórmulas posibles figura que Vox retire sus candidaturas en determinadas circunscripciones para concentrar los votos en el PP o que sus candidatos se integren en las listas del partido de Feijóo. Sin embargo, esta última opción implicaría que concurran bajo las siglas populares.

Otra posibilidad pasa por negociar el reparto de los senadores autonómicos, que no se eligen directamente en las elecciones generales, sino que los designan los parlamentos de las comunidades autónomas. Feijóo recordó que los cinco representantes de Vox en la legislatura anterior llegaron al Senado por esta vía , gracias a los acuerdos alcanzados con el PP en los territorios donde gobiernan juntos.

¿Qué dijeron Abascal y el PSOE sobre el posible acuerdo?

Abascal afirmó que, si las negociaciones concluyen con un pacto, Vox lo anunciará cuando exista una decisión. El dirigente rechazó convertir las conversaciones en un debate público y criticó los acuerdos de la izquierda, que describió como un “espectáculo”. También sostuvo que su partido pretende evitar que el pacto entre el PSOE y Frente Amplio impida un cambio político en España .

Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo. Fuente: EFE Juan Carlos Hidalgo

Desde el PSOE, las fuentes del partido señalaron que todavía no existe un acuerdo cerrado entre el PP y Vox para las listas al Senado. No obstante, consideraron que una eventual alianza confirmaría su argumento de que ambos partidos ya no presentan diferencias sustanciales y que la formación de Feijóo se ha acercado a las posiciones de la ultraderecha.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, evitó pronunciarse directamente sobre las negociaciones tras el Consejo de Ministros, al alegar que podía exponerse a una sanción de la Junta Electoral Central. En cambio, cuestionó los acuerdos entre el PP y Vox en distintas comunidades autónomas que incluyen el concepto de prioridad nacional y remitió a organizaciones como Cruz Roja para conocer sus posibles efectos sobre la atención a los inmigrantes.