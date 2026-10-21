La experiencia de legislaturas pasadas demuestra que la inmensa mayoría de los diputados con derecho a ella termina tramitándola.

La disolución del Congreso de los Diputados y del Senado, efectiva desde el 6 de octubre tras la publicación del Real Decreto 806/2026 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permite a los diputados que perdieron su escaño solicitar una indemnización de transición de hasta 9600 euros por los 52 días que restan hasta la jornada de reflexión, prevista para el 28 de noviembre.

El pago se realiza en una sola vez, requiere una solicitud expresa y está sujeto a las condiciones de incompatibilidad con otros ingresos.

La medida no implica que todos los representantes dejen de cobrar ni que reciban el mismo importe. Mientras 213 diputados pierden su condición parlamentaria plena, los integrantes de la Diputación Permanente y la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, mantienen su vinculación institucional hasta la constitución del nuevo Congreso, prevista para el 23 de diciembre.

Además, algunos exparlamentarios podrán acceder a otra prestación mensual después de los comicios si cumplen los requisitos establecidos.

¿Cuánto dinero pueden cobrar los diputados tras la disolución del Congreso?

La indemnización de transición busca cubrir el periodo entre la disolución de las Cortes y la jornada de reflexión previa a las elecciones, fijada para el 28 de noviembre.

De acuerdo con la información publicada sobre las retribuciones parlamentarias, el importe se calcularía sobre 52 días de sueldo, aunque la cantidad definitiva depende de la decisión de la Mesa del Congreso y de las circunstancias de cada representante.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno. Fuente: EFE J.J. Guillén

Para ello, se toma como referencia la asignación constitucional de 3366,99 euros mensuales y la indemnización por gastos de actividad parlamentaria, de 1032,38 euros para los diputados de Madrid y de 2162,85 euros para los representantes de otras circunscripciones. Con estos importes, el pago alcanza casi 9600 euros, antes de considerar los complementos que correspondan según el cargo.

El pago no se concede de forma automática. Los exdiputados deben solicitarlo expresamente y cumplir las condiciones de compatibilidad con otros ingresos. La compensación tributa en el impuesto sobre la renta, por lo que los beneficiarios deberán declararla ante Hacienda.

¿Los exdiputados también pueden cobrar un paro después de las elecciones?

Algunos parlamentarios que no obtengan un nuevo escaño podrán solicitar una indemnización por cese una vez celebradas las elecciones generales. Para acceder a ella, deben haber permanecido al menos dos años en el Parlamento y no percibir otro sueldo público incompatible con la prestación.

La cuantía equivale a una mensualidad de la asignación constitucional, actualmente fijada en 3366,99 euros, por cada año de mandato, con un máximo de 24 mensualidades. Por tanto, el importe total depende del tiempo que cada representante haya permanecido en las Cortes y del cumplimiento de las condiciones previstas.

A diferencia de la indemnización de transición, esta prestación se abona mes a mes y no en un único pago. El sistema permite interrumpir los abonos si cambia la situación laboral del beneficiario. Los integrantes de la Diputación Permanente, por su parte, conservan su condición parlamentaria durante el periodo electoral y mantienen las retribuciones que les correspondan por sus funciones.

Los diputados pueden solicitar la indemnización, pero ¿alguien ya lo hizo?

Ya ha ocurrido en múltiples ocasiones. Aunque la lista oficial de los exparlamentarios tras la reciente disolución de octubre de 2026 suele tardar unas semanas en publicarse por transparencia, la experiencia de legislaturas pasadas demuestra que la inmensa mayoría de los diputados con derecho a ella termina tramitándola.

La disolución del Congreso de los Diputados y del Senado permite a los diputados que perdieron su escaño solicitar una indemnización de transición. EFE

Como este pago exige una solicitud expresa y demostrar que no se percibe ningún otro ingreso, el proceso se realiza de forma individual. Revisando el historial reciente del Congreso de los Diputados, estos son algunos de los casos populares de parlamentarios que la solicitaron formalmente: