Si ningún partido obtiene una mayoría suficiente para ganar, se iniciarán negociaciones para garantizar la investidura de un nuevo presidente.

Los comicios generales del próximo 29 de noviembre definirán la composición del Congreso de los Diputados y del Senado. Sin embargo, si ningún partido obtiene una mayoría suficiente para ganar, se iniciarán negociaciones para conseguir los apoyos necesarios que garanticen la investidura de un nuevo presidente.

El artículo 99 de la Constitución establece cómo es el procedimiento para la elección del presidente del Gobierno. También, articula las condiciones bajo las cuales se podrían convocar los comicios nuevamente.

Un candidato necesita obtener la mayoría absoluta en la primera votación o una mayoría absoluta en una segunda votación, celebrada 48 horas después. Si no se consiguen los apoyos necesarios en ninguna de las dos votaciones, se podrán presentar nuevas candidaturas.

Qué pasa si ningún partido obtiene mayoría absoluta en las elecciones del 29 de noviembre

El Congreso de Diputados está compuesto por 350 representantes, por lo que la mayoría absoluta se alcanza con 176 votos favorables.

Sin embargo, no es necesario que un partido consiga esa cantidad de escaños para formar Gobierno, ya que puede negociar acuerdos con otras fuerzas políticas para obtener el respaldo parlamentario necesario.

Una vez que se celebren las elecciones y se haya constituido el nuevo Congreso, el rey Felipe VI deberá reunirse con los representantes de los grupos políticos con presencia parlamentaria para proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno a través del presidente del Congreso.

Posteriormente, el candidato presentará su programa político ante los diputados y solicitará la confianza de la Cámara mediante una votación de investidura. Si consigue la mayoría absoluta en la primera votación, será nombrado presidente del Gobierno.

En cambio, si no alcanza el número necesario, se celebrará una segunda votación 48 horas después. En esa instancia, deberá conseguir una mayoría simple.

Si un candidato no alcanza el número necesario en la primera votación, se celebrará una segunda votación 48 horas después. EFE

Cuándo se repetirían las elecciones generales en caso de que fracase la investidura

En caso de que el candidato no obtenga la confianza del Congreso en ninguna de las dos votaciones, se podrán presentar nuevas propuestas de investidura, según con el procedimiento previsto por la Constitución.

Frente a este escenario, el artículo 99.5 de la Constitución fija un plazo de dos meses desde la primera votación de investidura para conseguir la formación de un nuevo Gobierno.

Si durante este periodo ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, el rey deberá disolver ambas Cámaras y convocar nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso.

En caso de que el candidato no obtenga la confianza del Congreso en ninguna de las dos votaciones, se podrán presentar nuevas propuestas de investidura. Magnific

Por otro lado, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), establece que las nuevas elecciones se celebrarán 47 días después de la convocatoria, mediante un procedimiento electoral abreviado.

Esto significa que aunque los comicios se lleven a cabo el próximo 29 de noviembre, no se puede establecer exactamente la fecha de una eventual repetición electoral. Esto se debe a que el plazo constitucional de dos meses comienza con la primera votación de investidura, y no con la celebración de las elecciones generales.