El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en un acto de precampaña electoral en Valladolid.

El PSOE ha impulsado una moción en todos los ayuntamientos de España para respaldar los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y exigir a las comunidades autónomas que colaboren en su aplicación. La iniciativa busca proteger a los inquilinos, prevenir los desahucios de personas vulnerables y ampliar la oferta de vivienda pública y asequible.

Según un comunicado de los socialistas, la propuesta también reclama la convalidación de las medidas en la Diputación Permanente del Congreso, informó este martes la agencia de noticias EFE.

El partido sostiene que las administraciones deben asumir sus responsabilidades ante las dificultades de acceso a la vivienda y exige a los gobiernos autonómicos que colaboren activamente, “sin que el rechazo político al Gobierno de España obstaculice las soluciones”.

El PSOE pide respaldar los decretos de vivienda desde todos los ayuntamientos

La formación socialista ha elegido los municipios para impulsar esta iniciativa porque, según explica en su comunicado, los ayuntamientos “conocen de primera mano las dificultades de sus vecinos para pagar el alquiler, emanciparse o conservar su vivienda”.

La moción plantea respaldar las medidas del Ejecutivo y reclamar su convalidación parlamentaria para “proteger a los inquilinos, prevenir los desahucios de personas vulnerables, combatir la especulación y ampliar la vivienda pública y asequible”.

El PSOE considera que la respuesta a estos problemas “no puede ser el bloqueo” y defiende que “todas las administraciones deben asumir sus responsabilidades”.

La iniciativa busca proteger a los inquilinos Y prevenir los desahucios de personas vulnerables. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Las comunidades autónomas deberán colaborar en la aplicación de las medidas

Uno de los principales objetivos de la moción es exigir a los gobiernos autonómicos que participen activamente en la aplicación de los decretos de vivienda. Los socialistas reclaman que las diferencias políticas con el Ejecutivo central no impidan poner en marcha las medidas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda.

En ese sentido, el partido insiste en que las comunidades autónomas deben colaborar para que las iniciativas puedan aplicarse y responder a las dificultades que afrontan los ciudadanos para pagar el alquiler, emanciparse o mantener su hogar.

Los acuerdos que se obtengan en los ayuntamientos se trasladarán a las comunidades autónomas, a la Presidencia del Congreso y a los grupos parlamentarios de la Diputación Permanente.

Los socialistas cargan contra el PP, Vox y Junts por hacer caer las medidas en el pleno del Congreso. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El PSOE acusa al PP, Vox y Junts de bloquear las medidas de vivienda

En su comunicado, los socialistas cargan contra el PP, Vox y Junts por hacer caer las medidas en el pleno del Congreso. El partido cuestiona especialmente la postura de los populares, a quienes acusa de defender públicamente la vivienda como prioridad mientras votan contra las iniciativas del Gobierno.

El PSOE sostiene que el PP “dice que la vivienda es una prioridad”, pero “votan contra las soluciones y bloquean su aplicación donde gobierna”.

“La respuesta del PP a la crisis de la vivienda es el boicot permanente y el sectarismo ideológico. Su oposición a Sánchez acaba pagándola la ciudadanía”, advierten los socialistas.