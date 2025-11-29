El expresident de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas falleció este sábado a los 73 años. El Ejecutivo autonómico confirmó la noticia y trasladó sus condolencias, al destacar la relevancia institucional de quien lideró el Gobierno valenciano durante once meses y ocupó cargos de peso en la banca española.

Durante su trayectoria, Olivas combinó una intensa actividad política con responsabilidades en el sector financiero. Su figura quedó marcada tanto por su paso por la Presidencia de la Generalitat como por las causas judiciales que enfrentó tras dejar la vida pública. Su muerte lo convierte en el primer president de la etapa democrática valenciana que fallece .

¿Quién fue José Luis Olivas y cómo escaló en la política valenciana?

Nacido en Motilla del Palancar, Cuenca, en 1952, Olivas inició su carrera política en la Unión de Centro Democrático (UCD), formación de la que fue uno de los fundadores.

Obtuvo su primer cargo institucional como concejal en València tras las elecciones democráticas, un punto de partida que lo llevó posteriormente al Partido Popular, donde consolidó su influencia.

El expresident de la Generalitat, José Luis Olivas. (EFE/Biel Aliño)

Desde 1995 desarrolló una presencia creciente en la administración valenciana. Fue diputado autonómico, conseller y secretario general del partido en el ámbito orgánico.

En 1999 alcanzó la vicepresidencia del Consell y en 2002 asumió la Presidencia tras la renuncia de Eduardo Zaplana. Gobernó la Comunitat Valenciana hasta 2003, convirtiéndose en el president con el mandato más breve y en el primero que no llegó al cargo mediante elección directa.

Además, su trayectoria incluyó puestos relevantes en el sector financiero: presidió Bancaja y dirigió el Banco de Valencia, además de ocupar la vicepresidencia de Bankia. Ese tránsito hacia la banca terminó con consecuencias judiciales que lo acompañaron durante la última década.

¿Por qué fue condenado y qué procesos judiciales marcaron sus últimos años?

Olivas se convirtió en el primer expresident valenciano condenado por corrupción. En 2017 recibió una pena de un año y medio de prisión por cobrar una comisión de 580.000 euros en una operación vinculada a parques eólicos, causa instruida en Valencia.

Tras conocerse la sentencia, comunicó al entonces president Ximo Puig su renuncia a todos los honores contemplados en la Ley de Expresidentes.

Paralelamente, afrontó otras investigaciones. Fue detenido en 2015 por presunta estafa y malversación en inversiones de Bancaja en México, proceso que alcanzó la Audiencia Nacional.

El expresidente de Banco de Valencia José Luis Olivas, y que fue también president de la Generalitat con el PP entre 2002 y 2003. EFE/Manuel Bruque/Archivo

También fue juzgado en el caso Erial junto con Eduardo Zaplana. En esa causa, Olivas resultó absuelto en 2024 por falta de pruebas, mientras Zaplana recibió una condena de más de diez años. En enero de este año quedó igualmente absuelto en un juicio por supuesta falsedad contable en el Banco de Valencia.

El Banco de Valencia terminó intervenido en 2011 tras detectarse un déficit de unos 600 millones de euros. El FROB inyectó 1000 millones para estabilizar la entidad antes de su adjudicación a CaixaBank.

Aquellos episodios financieros fueron determinantes en el declive público de Olivas, cuya figura queda ligada tanto a la política autonómica como a los turbulentos años previos a la reestructuración bancaria en España.