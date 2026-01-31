MADRID, 27/01/2026.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), y la diputada popular Cuca Gamarra (i) durante el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados este martes, en Madrid. EFE/ Borja Sánchez-Trillo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó este sábado la intervención de la Comisión Europea para esclarecer los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en España y solicitó una revisión del destino de los fondos europeos asignados al sistema ferroviario.

El pedido fue formulado tras un encuentro informal del Partido Popular Europeo en la capital croata, donde Feijóo mantuvo reuniones con distintos jefes de Gobierno.

Según afirmó, el país atraviesa “la peor crisis ferroviaria de su historia”, una situación que, a su entender, se ve agravada por la gestión del Ejecutivo español.

En ese contexto, el dirigente opositor aseguró que trasladó varias demandas concretas a sus socios europeos, con el objetivo de reforzar los controles, garantizar la transparencia en el uso de recursos comunitarios y recuperar la seguridad del transporte ferroviario.

¿Por qué Feijóo reclama una investigación europea sobre los accidentes?

Feijóo sostuvo que la magnitud de los siniestros registrados justifica la participación directa de las instituciones comunitarias.

En su declaración, afirmó que corresponde a la Comisión Europea impulsar el esclarecimiento de las causas de “una de las mayores tragedias ferroviarias de Europa”, en referencia a los episodios ocurridos en la red española.

El líder del PP vinculó los accidentes a una combinación de fallas estructurales y falta de mantenimiento, y cuestionó la información ofrecida por el Gobierno.

A su juicio, la incertidumbre generada por versiones oficiales contradictorias ha deteriorado la confianza ciudadana en el sistema ferroviario.

Desde esta perspectiva, la intervención europea funcionaría como un respaldo técnico y político para garantizar una investigación independiente, con estándares comunes y supervisión externa.

¿Qué cuestionamientos planteó sobre los fondos europeos para el ferrocarril?

Otro de los ejes del planteo fue el uso de los fondos comunitarios destinados al transporte ferroviario. Feijóo reclamó una auditoría específica sobre esos recursos y apuntó de forma directa a ADIF, a la que definió como el principal receptor de las partidas europeas.

Según indicó, no existen explicaciones claras sobre cómo se utilizaron esos fondos en materia de mantenimiento y seguridad, dos áreas clave para prevenir accidentes.

El dirigente consideró imprescindible que la Unión Europea evalúe si los recursos fueron aplicados conforme a los objetivos previstos.

Finalmente, Feijóo pidió flexibilidad presupuestaria para que un futuro Gobierno español pueda afrontar las inversiones necesarias para recuperar la seguridad ferroviaria.

En ese marco, concluyó que “España y los españoles no tienen la culpa de la negligencia de su Gobierno”, reforzando su mensaje ante los líderes conservadores europeos.