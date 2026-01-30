La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este viernes, 30 de enero de 2026 es de 16,15 euros y fijan un total de 87.867 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,65%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de 6 descensos y 4 aumentos. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde los inversores podrían estar reaccionando a factores externos que afectan la confianza en la acción. La estabilidad se ha mantenido en algunos días, pero la predominancia de las caídas indica un posible desafío para la empresa en el corto plazo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en un 15.89%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 25.04%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 16,75 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.76B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables.

A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha implementado diversas iniciativas para reducir su huella de carbono y diversificar su portafolio hacia fuentes de energía más limpias. Además, cuenta con una presencia internacional significativa, operando en más de 30 países.