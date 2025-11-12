La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 12 de noviembre de 2025 es de 16,78 euros y fijan un total de 110.049 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,36%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 5 aumentos y 4 descensos, lo que sugiere un comportamiento fluctuante pero con una ligera inclinación al alza. La estabilidad se observó en un solo día, lo que indica que, a pesar de las caídas, la acción ha logrado recuperarse en varias ocasiones.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en un 16.93%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 23.25%. Dado que el 16.93% es menor que el 23.25%, se puede concluir que el comportamiento de Repsol en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 16,84 euros el y un mínimo de 9,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio incluye la refinación de combustibles, la producción de biocombustibles y la oferta de soluciones energéticas sostenibles.A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha estado invirtiendo en energías renovables y tecnologías limpias, buscando diversificar su portafolio y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético global.