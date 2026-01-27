Este 27 de enero de 2026, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, se abren en el IBEX 35 con un precio de 15.86 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 43,824 acciones, lo que representa una variación del -0.72% en comparación con el día anterior.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis descensos y solo dos aumentos, lo que indica una presión negativa en el valor de la acción. Además, se mantuvo estable en una ocasión, lo que sugiere cierta resistencia en medio de la volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 27.47%, lo que es superior a la volatilidad anual del 25.09%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Repsol ha estado sujeta a fluctuaciones más significativas en comparación con su desempeño a lo largo del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 16,75 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.76B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables.

A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha implementado diversas iniciativas para reducir su huella de carbono y diversificar su portafolio hacia fuentes de energía más limpias. Además, cuenta con una presencia internacional significativa, operando en más de 30 países.