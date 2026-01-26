En la sesión de apertura de este lunes, 26 de enero de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 89.873 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,37% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -1.79%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -1.46%.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este aumento consecutivo indica un clima favorable en el mercado, impulsado por factores económicos recientes.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios. Un análisis más profundo de los factores que influyen en la cotización será crucial para entender la sostenibilidad de este comportamiento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 15.10%, es menor que la volatilidad anual del 17.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.