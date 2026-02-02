En la sesión de apertura de este lunes, 2 de febrero de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8664 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,12% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.36%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 0.94% en la cotización.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un interés renovado por parte de los inversores y una posible recuperación en el mercado.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el futuro. La estabilidad del mercado y factores externos podrían influir en la continuidad de este aumento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 3.10%, es menor que la volatilidad anual del 4.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.