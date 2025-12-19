En la sesión de apertura de este viernes, 19 de diciembre de 2025, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1716 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,08% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.18%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 6.99%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Este descenso se ha mantenido constante durante los últimos cuatro días, lo que indica una pérdida de valor en relación con otras monedas.

La tendencia negativa sugiere que los factores económicos actuales están afectando la confianza en la moneda, lo que podría llevar a una mayor volatilidad en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 1.40%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1 USD, según los últimos datos registrados.