En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este sábado, 27 de junio de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 48,99 euros, cifra que refleja una variación del 3,04% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos dos días. Esto indica un crecimiento en su valor con base en el análisis de los datos recientes.

Esta tendencia sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría significar un aumento en la demanda del mercado.

Litecoin ha mostrado una evolución claramente bajista: en la última semana retrocedió un 4.05% y en el último año acumuló una caída del 53.54%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa significativa para quienes mantuvieron la posición en ese periodo; esta trayectoria sugiere presión vendedora sostenida y un mayor riesgo, requiriendo catalizadores claros para revertir la tendencia.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 48.23%, lo que es menor que la volatilidad anual del 52.63%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.